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女人家的故事
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房貸利率1.97%起
房貸成數最高85成
坪數10坪以上都可貸
房貸年限最長40年
寬限期最長3年
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房貸利率
1.97%起
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房貸成數
最高85成
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坪數
10坪以上都可貸
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房貸年限
最長40年
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寬限期
最長3年
注意事項
- 房屋貸款總費用年百分率資訊：
備註：
|房屋貸款總費用年百分率計算範例
|貸款金額
|200萬元
|貸款期間
|20年
|各項相關費用總金額
|5,000元~12,000元/筆
|貸款年利率
|1.97%
|總費用年百分率
|2%~2.04%
- 本廣告揭露之年百分率係按主管機關備查之標準計算範例予以計算，實際貸款條件，仍以銀行提供之產品為準。且每一客戶實際之年百分率仍視其個別貸款產品及授信條件而有所不同。
- 總費用年百分率不等於貸款利率。
- 本總費用年百分率之計算基準日為2023/1/30。
- 循環理財型房貸信用商品資訊：
- 貸款利率：利率為2.54%起。
- 利率基準日為2023/1/30。
- 動用無其他相關收費。
- 月付月自由_彈性繳款：
- 本行保有同意與否及彈性金額、彈性期數之權利，同時保留調整商品規格及其他相關規定之權利。
- 本服務為名單制，申請資格本行保有同意與否權利。
- 迫不及貸_線上增貸：
- 本行保有同意與否及增貸金額、增貸期數之權利，同時保留調整商品規格及其他相關規定之權利。
- 本服務為名單制，申請資格本行保有同意與否權利。
- 相關房貸商品需經本行核准，貸款利率依本行「房屋貸款指標利率（月調）」或「房屋貸款指標利率（季調）」加碼機動調整，利率調整當月之21日（遇假日順延）為利率調整生效日。
- 符合「中央銀行對金融機構辦理不動產抵押貸款業務規定」之案件不適用此專案。
- 本行保有房貸貸放與否及核准貸放金額、利率及彈性繳款金額與期數之權利，同時保留房貸商品規格、貸款期限及其他相關規定之權利。
- 本行未與任何代辦或行銷公司合作辦理貸款事宜，敬請留意，以免損害自身權益。
- 本行保有調整專案內容之權利，詳細資訊請參閱活動網頁並以本行最新公告為準，如有問題請洽詢永豐銀行各營業單位或客服專線02-25059999。