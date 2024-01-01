PETG材質是一種塑膠原料 ， 無 毒、無味的聚酯材料 ，具有絕佳的透明度及耐熱性。PETG在燃燒後只剩下二氧化碳與水，不會排出有害氣體，大幅降低對環境的衝擊，是目前聚酯塑膠中最環保的材料之一，也是非環保塑膠材料的首選替代品！

永豐現金回饋Green卡為響應環保，採用 歐盟Rohs等級 的PETG環保材質製成，讓卡友能為保護我們的地球盡一份心力！