綠色餐廳：果然匯、藏壽司、古拉爵、寬心園、miacucina、小小樹食、陽明春天、馬可先生麵包坊、漢來蔬食、漢來海港、漢來美食、義美食品、築間幸福鍋物、涮乃葉、金色三麥、養心茶樓、屋馬餐廳、熱浪島南洋蔬食茶堂、草蔬宴義式蔬食、原素食府、Herbivore
Vegan 料理、三個傻瓜印度蔬食餐廳、東風新意餐廳、Q burger、麥味登
環保旅店：老爺酒店、煙波大飯店、翰品酒店、寒軒國際大飯店、捷絲旅、希爾頓酒店、國賓大飯店、福容大飯店、新驛旅店、奇異果快捷旅店、兆品酒店、承億酒店/文旅、寒舍艾麗酒店、雲品酒店、圓山大飯店、君品酒店、城市商旅、遠雄悅來大飯店、凱薩大飯店
影城：新光影城、威秀影城、國賓影城、喜樂時代影城
售票系統：寬宏售票、KKTIX、年代售票、拓元售票
有機商店：Green &
Safe、里仁、台灣主婦聯盟、聖德科斯、棉花田生機園地、長庚生技、大研生醫、營養師輕食、柑仔店有機健康超市、安永鮮物、野菜村有機生活館、無毒的家、無毒農、健康食彩、綠藤生機、茶籽堂、直接跟農夫買、甘樂文創、O'right歐萊德、AESOP、10/10
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綠色時尚：無印良品、UNIQLO、FYNE服飾、H&M、ZARA、GU、GAP、NET
綠色交通：iRent、GoShare、Wemo Scooter、ZOCHA、Zipcar、GoSmart、Gogoro
Network、BEGIN、星舟快充、宏碁智通、特爾電力、華城EVALUE、TESLA充電費、EVOASIS充電費、eMoving、eMoving電池資費、悠遊卡自動加值