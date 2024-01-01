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現金回饋Green卡 2024/1/1~2024/12/31 有綠才有新生命 用環保澆灌地球 精選國內綠色通路最高5% 辦卡刷幫你種1棵樹
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環保永豐顧
卡片採用PETG原物料環保材質，銷毀時不會產生有毒物質，降低對環境的衝擊。
了解更多環保材質小知識
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精選國內綠色通路
最高5%現金回饋
2024/1/1-2024/12/31
國內1% 無上限
國外2% 無上限
綠色通路最高5% -申辦電子化帳單 -加碼4%回饋，每月上限300元
※已分期之交易將不再享卡片國內1%、國外2%、綠色通路加碼4%之現金回饋。
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綠色餐廳：果然匯、藏壽司、古拉爵、寬心園、miacucina、小小樹食、陽明春天、馬可先生麵包坊、漢來蔬食、漢來海港、漢來美食、義美食品、築間幸福鍋物、涮乃葉、金色三麥、養心茶樓、屋馬餐廳、熱浪島南洋蔬食茶堂、草蔬宴義式蔬食、原素食府、Herbivore Vegan 料理、三個傻瓜印度蔬食餐廳、東風新意餐廳、Q burger、麥味登
環保旅店：老爺酒店、煙波大飯店、翰品酒店、寒軒國際大飯店、捷絲旅、希爾頓酒店、國賓大飯店、福容大飯店、新驛旅店、奇異果快捷旅店、兆品酒店、承億酒店/文旅、寒舍艾麗酒店、雲品酒店、圓山大飯店、君品酒店、城市商旅、遠雄悅來大飯店、凱薩大飯店
影城：新光影城、威秀影城、國賓影城、喜樂時代影城
售票系統：寬宏售票、KKTIX、年代售票、拓元售票
有機商店：Green & Safe、里仁、台灣主婦聯盟、聖德科斯、棉花田生機園地、長庚生技、大研生醫、營養師輕食、柑仔店有機健康超市、安永鮮物、野菜村有機生活館、無毒的家、無毒農、健康食彩、綠藤生機、茶籽堂、直接跟農夫買、甘樂文創、O'right歐萊德、AESOP、10/10 hope
綠色時尚：無印良品、UNIQLO、FYNE服飾、H&M、ZARA、GU、GAP、NET
綠色交通：iRent、GoShare、Wemo Scooter、ZOCHA、Zipcar、GoSmart、Gogoro Network、BEGIN、星舟快充、宏碁智通、特爾電力、華城EVALUE、TESLA充電費、EVOASIS充電費、eMoving、eMoving電池資費、悠遊卡自動加值
加碼回饋舉例
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活動注意事項
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上市活動加碼
2024/1/1-2024/6/30
透過永豐大咖DACARD App
繳費稅享最高10%回饋
登入永豐大咖DACARD App，並使用現金回饋Green卡成功繳納任一筆費稅（自動扣繳交易除外）並完成活動登錄，即享於當月現金回饋Green卡總繳費稅金額最高10％回饋。 *活動回饋：每月需登錄，每月上限200元刷卡金。 登入永豐大咖DACARD App，並使用現金回饋Green卡成功繳納任一筆費稅（自動扣繳交易除外）並完成活動登錄，即享於當月現金回饋Green卡總繳費稅金額最高10％回饋。 *活動回饋：每月需登錄，每月上限200元刷卡金。
(註)加碼繳費回饋_登入大咖DACARD App使用永豐信用卡繳納以下繳費稅項目：稅費、水、電、瓦斯、路邊停車費(共12縣市)、中華電信電話費、汽機車燃料費、交通違規罰鍰、違反強制險罰鍰、台中市行政罰鍰、國庫費用(僅支援掃QRCode)、基金會(僅支援掃QRCode) 。
活動詳情
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開啟大咖APP
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活動注意事項
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好禮雙享
2024/1/1-2024/6/30
首刷禮 新戶申辦永豐現金回饋Green卡核卡30天內，一般消費或全聯消費【累積消費滿2,000元】或【綁定特選行動支付累積消費滿1,000元】（門檻二擇一），享新戶首刷禮500元特選通路購物金。 *特選通路：全聯、豐城、家樂福、東森購物網、無毒農、旅遊通路【含旅行社/航空公司/免稅店/飯店類（不含餐廳類消費）】。 上市加碼 新戶申辦永豐現金回饋Green卡核卡30天內一般消費「綁定特選行動支付累積消費滿1,000元」，享加碼贈「便利商店200元即享券」乙份（限量1,500名，需登錄）。 *即享券可於7-ELEVEN、全家、萊爾富...等便利商店使用。
首刷禮 新戶申辦永豐現金回饋Green卡核卡30天內，一般消費或全聯消費【累積消費滿2,000元】或【綁定特選行動支付累積消費滿1,000元】（門檻二擇一），享新戶首刷禮500元特選通路購物金。 *特選通路：全聯、豐城、家樂福、東森購物網、無毒農、旅遊通路【含旅行社/航空公司/免稅店/飯店類（不含餐廳類消費）】。
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上市加碼 新戶申辦永豐現金回饋Green卡核卡30天內一般消費「綁定特選行動支付累積消費滿1,000元」，享加碼贈「便利商店200元即享券」乙份（限量1,500名，需登錄）。 *即享券可於7-ELEVEN、全家、萊爾富...等便利商店使用。
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地球我守護
2024/1/1-2024/6/30
綠色消費，不只回饋加碼
更能為消費者帶來一份快樂！
環保小尖兵 新申辦現金回饋Green卡正卡於活動期間任刷一筆一般消費並綁定永豐銀行LINE官方帳號，即為客戶種植一棵樹。 環保小尖兵 新申辦現金回饋Green卡正卡於活動期間任刷一筆一般消費並綁定永豐銀行LINE官方帳號，即為客戶種植一棵樹。
環保再加碼 獲種樹證書之卡友於活動期間享精選國內綠色通路加碼單筆滿1,000元送100元刷卡金（每人限回饋乙次、需登錄，限量1,500名）。 環保再加碼 獲種樹證書之卡友於活動期間享精選國內綠色通路加碼單筆滿1,000元送100元刷卡金（每人限回饋乙次、需登錄，限量1,500名）。
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刷卡享優惠
旅遊必知
海外消費
精選回饋
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2024/1/1-2024/3/31
揪享一起趣旅行，刷永豐最高贈2,200元刷卡金
活動期間於特選旅行社、旅遊平台、航空及免稅店 累計分期滿額享刷卡金回饋
門檻 滿額贈 分期再加倍 | 單月累積滿2萬 贈100元 分期再加贈200元 | 單月累積滿5萬 贈300元 分期再加贈600元 | 單月累積滿10萬 贈1,000元 分期再加贈1,200元 門檻 滿額贈 分期再加倍 | 單月累積滿2萬 贈100元 分期再加贈200元 | 單月累積滿5萬 贈300元 分期再加贈600元 | 單月累積滿10萬 贈1,000元 分期再加贈1,200元
本活動需登錄且符合消費門檻即享活動資格，每月限量登錄2,000名(於每月15日中午12:00開放登錄，總限量6,000名)。
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捷絲旅買一晚送一晚
捷絲旅花蓮中正館、西門館、礁溪館，享買一晚送一晚，平日6,400元起。
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全鋒機場接送優惠528元起
桃園國際機場、台中國際機場、高雄國際機場高品質機場接送享最低528元優惠價
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2024/1/1-2024/3/31
海外消費再加碼2%
活動條件 消費地非臺灣且交易幣別非臺幣 | 門檻 超過新臺幣五萬之金額 | 刷卡金回饋 2% | 上限（元）300 活動條件 消費地非臺灣且交易幣別非臺幣 | 門檻 超過新臺幣五萬之金額 | 刷卡金回饋 2% | 上限（元）300
本回饋活動係針對海外消費滿額換算新臺幣後，就超過新臺幣五萬元之部分進行回饋，非整筆累積消費金額回饋
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2024/1/1-2024/3/31
教你這樣PAY 支付綁定最高10%
  • 全是絕PAY 11大支付最高5%
    • 活動期間，每月使用3種(含)以上特選支付消費，享加碼刷卡金回饋：3種3%、4種4%、5種5%(每月上限50元)
    • 特選支付：LINE Pay、全支付、街口支付、Paypal、55688 APP、悠遊付、國際連、王品瘋PAY、POYAPAY、橘子支付、歐付寶
  • 最強感應 綁定最高享10%
    • 活動期間，以永豐銀行帳戶設定本人永豐信用卡自動扣繳卡費成功，享指定感應式支付10%刷卡金回饋！(每月上限50元)
    • 感應式支付：Apple Pay、Google Pay、Samsung Pay、 Garmin Pay
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台北六福萬怡酒店2人平日用餐75折起
五星級台北六福萬怡酒店之旭日全日餐廳2人平日用餐享75折優惠，此外，平、假日用餐也可享85折優惠價。
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老爺關西高爾夫球場平日優惠3,000元起
知名老爺關西高爾夫球場享平日優惠價3,000元起、假日優惠價3,700元起。
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卡友專屬服務
2024/1/1-2024/12/31
卡友權益 尊榮秘書提供您24小時全年無休，各項禮遇與服務
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萬事達卡商務禮遇 航空 住宿 加油 萬事達卡商務禮遇 樂賞利優惠
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卡友專屬活動
2024/1/1-2024/6/30
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無毒農
  • 刷卡輸入指定折扣碼可享95優惠。
  • 單筆消費滿1,500元再送300元電子折扣券
    (每月限量200名，需登錄)
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謹慎理財 信用至上
24小時服務專線：(02)2528-7776 / 0800-058-888 (限市話)循環信用利率5%~15%(基準日2023/3/3)；預借現金手續費：預借現金金額X3.5%+指定金額(100元新臺幣/3.5美元/350日圓/3歐元)其他費用請上永豐銀行網站查詢